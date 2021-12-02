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Общество

Пробки в 8 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 25 декабря

25 декабря 2021 17:02  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Пробки в 8 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером в субботу, 25 декабря.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 17:00, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Канавинском мосту и на метромосту.

Кроме того, машины едут медленно на проспекте Гагарина в сторону Мызы, на улице Новикова-Прибоя в сторону Мызинского моста.

Также снижена скорость движения автомобилей на улицах Коминтерна, Ванеева, Белинского, на Высоковском проезде.

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