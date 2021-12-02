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Прямые вылеты в Калугу открываются из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Согласно информации, первый вылет запланирован на 12 января.
Авиакомпания Red Wings будет выполнять вылеты раз в неделю по средам.
Так, самолет вылетит из нижегородского аэропорта в 14:50, прибытие в Калугу - в 17:00. Обратный рейс – планируется в 17:50, прибытие – в 19:45.
Время прибытия и отправления – местное для каждого города.
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