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Общество

Прямые вылеты в Калугу открываются из Нижнего Новгорода

27 декабря 2021 09:14  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые вылеты в Калугу открываются из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, первый вылет запланирован на 12 января.

Авиакомпания Red Wings будет выполнять вылеты раз в неделю по средам.

Так, самолет вылетит из нижегородского аэропорта в 14:50, прибытие в Калугу - в 17:00. Обратный рейс – планируется в 17:50, прибытие – в 19:45.

Время прибытия и отправления – местное для каждого города.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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