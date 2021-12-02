Юрий Шалабаев: "Именно спасатели первыми оказываются на месте ЧП и, часто рискуя собой, спасают жизни людей" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем спасателя.

"Это праздник тех, кто непосредственно участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий, последствий стихийных бедствий, оказывает помощь горожанам. Именно вы первыми оказываетесь на месте ЧП и, часто рискуя собой, спасаете жизни людей, их имущество. Это работа настоящих героев: сильных, смелых, ответственных, неравнодушных, умеющих принимать единственно верное решение в самых сложных ситуациях. И она, бесспорно, заслуживает признания и уважения", - отметил он.

"Выражаю искреннюю благодарность от жителей Нижнего Новгорода всем спасателям МКУ "Управление ГОЧС г. Н. Новгорода". Только за этот год вы спасли более 100 человек, пришли на помощь 1,5 тысячам нижегородцам. Дежурные смены аварийно-спасательного отряда и объекта обеспечения пожарной безопасности привлекались на аварийно-спасательные работы 2 000 раз", - говорится в поздравлении Юрия Шалабаева.

"Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в нелегком, но таком нужном деле. Пусть экстренных вызовов в наступающем новом году будет как можно меньше! И пусть после каждой смены вас с теплом и любовью ждут и встречают дома! С праздником", - резюмировал глава города.