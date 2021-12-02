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Общество

Работа нижегородского общественного транспорта будет продлена в новогоднюю ночь

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С 31 декабря по 9 января городской транспорт переходит на праздничный режим работы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.

В новогодние праздники работа всего общественного транспорта, в том числе метро, будет организована по воскресному расписанию, уточнили специалисты дептранса.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет продлён режим работы метрополитена и нескольких маршрутов до 03:30.

В частности, ночью продолжат ходить трамваи №2, 3, 6, 7, 8, 21 и 417.

Также будет продлена работа троллейбусов №4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 31.

До 03:30 будут ходить и некоторые автобусные маршруты: №1, 11, 40, 41, 43, 45, 48, 52, 61, 68, 71, 95.

Движение трамваев №8, 417 и всех автобусов, кроме №43, 48 и 71, будет организовано по укороченным маршрутам. Метрополитен будет работать с интервалом 10 минут.

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Теги:
Новый год Транспорт
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