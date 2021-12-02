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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Спартаку"

28 декабря 2021 10:00  [101] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Спартаку". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 27 декабря в Нижнем Новгороде.

Итог матча: "Торпедо" (Нижний Новгород) — "Спартак" (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

Судьи: И.Фатеев, Р.Щенёв; Д. Голяк, Д. Захаров.

Торпедо: Кочетков; Пайгин — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров; Демидов — Мартынов, Чехович — Хривик — И.Федотов; Леннстрём — Марин, Веряев — Михеев — Ураков; М.Федотов, Гончарук — Белевич — Тянулин.

Голы: 0:1 — Дроздов (Кугрышев, Ручкин) — 14:26, 1:1 — Агостино (Миле, Жафяров) — 20:23, 1:2 — Кугрышев (Дроздов, Ручкин) — 48:13, 1:3 — Хохлачёв (Широков, Лехтеря) — 59:27 (пустые ворота).

Штраф: 4 (Марин — 2, командный штраф — 2) — 6.

"Снова все, как и в прошлой игре. Есть моменты, но мы их не забиваем. А соперник, наоборот, делает это. А у нас моментов много, бросков много, но голов нет. В каких-то моментах ребята поджимали соперника, но не удалось довести дело до завершения. Будем готовиться к следующей игре", - сказал по итогам игры главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

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Теги:
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