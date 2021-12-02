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Общество

Более 70 делегации посетили регион в год 800-летия Нижнего Новгорода

28 декабря 2021 10:23  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 70 делегации более чем из 50 стран посетили регион в год 800-летия Нижнего Новгорода. Соответствующие итоги уходящего года подвела директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, в условиях стабилизации эпидемиологической обстановки, а также в дистанционном формате реализовано свыше 100 международных проектов как торгово-экономической, так и гуманитарной направленности.

Было организовано 15 визитов глав дипломатических миссий – Армении, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Италии, Канады, Коста-Рики, Мексики, Нидерландов, Сербии, Словакии, Узбекистана и Чехии в Российской Федерации. Для сравнения, в 2020 году чрезвычайные и полномочные послы посещали Нижегородскую область четыре раза.

"Если в прошлом году в состав зарубежных делегаций вошло около 200 человек, то в этом – более 450. По показателям визитов представителей иностранных государств Нижегородская область достигла допандемийного уровня", – подчеркнула Ольга Гусева.

По ее словам, широкий интерес зарубежных гостей был вызван, в частности, масштабным празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.

В 2021 году по линии правительства и органов местного самоуправления Нижегородской области было заключено 11 договорных документов с иностранными партнерами. Важным итогом года является подписание соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Кашкадарьинской областью Республики Узбекистан, а также меморандумов о намерении сотрудничества с Бухарской и Ташкентской областями Узбекистана.

Нижегородские муниципалитеты продолжили активно развивать международные связи. Теперь побратимами Нижнего Новгорода являются город Баня-Лука Боснии и Герцеговины и столица Республики Коста-Рика город Сан-Хосе, побратимами Городца – белорусский Полоцк, Гагрский район Абхазии и бразильский город Триндади.

"Бор также обрел абхазского побратима, им стал город Пицунда. Арзамас, в свою очередь, установил побратимские отношения с армянским городом Вагаршапат, а Вачский район – с Климовичским районом Могилевской области Белоруссии", – поделилась Ольга Гусева.

Нижегородская область продолжает углублять работу с коллегами из субъектов России. На сегодняшний день регион заключил соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях с 55 субъектами Федерации и планы мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве с шестью субъектами.

В частности, в 2021 году были разработаны и подписаны 9 тематических договорных документов с Санкт-Петербургом, Республикой Мордовия, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Костромской, Ульяновской и Челябинской областями.

В департаменте внешних связей добавили, что уходящий год также ознаменован празднованием 30-летия с момента открытия Нижнего Новгорода для посещения иностранными гражданами и 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

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Теги:
800-летие Туризм
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