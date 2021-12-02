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Общество

Допместа могут появиться на квест в резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке

28 декабря 2021 10:52  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные места могут появиться на квест в резиденцию Деда Мороза на территории Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на АНО "Центр 800".

Запланированное изначально количество мест было разобрано нижегородцами.

Напомним, резиденция Деда Мороза на нижегородской ярмарке работает в двух форматах - квеста и свободного посещения. Для участия в квесте нужна предварительная регистрация. Попасть в резиденцию в формате свободного посещения можно без предварительной регистрации (но не более 30 человек единовременно).

В период с 25 по 30 декабря и со 2 по 9 января можно будет посетить резиденцию с 10:00 до 15:30 (в формате квеста) и в вечернее время - с 16:00 до 21:00 в режиме свободного посещения.

31 декабря дом Деда Мороза будет работать по особому графику: с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00, соответственно. 1 января также будет действовать особый режим работы - с 12:00 до 15:30 (в формате квеста) и с 16:30 до 21:00 (в режиме свободного посещения).

Посещение резиденции - бесплатное.

Для доступа в резиденцию взрослым потребуется QR-код о вакцинации или "Мультипасс". Свободный доступ без взрослых возможен с 12 лет.

Напомним, что Нижегородская ярмарка стала главной локацией празднования Нового года в этом году. Новогодняя программа там открылась 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрено новогоднее представление, анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января.

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Теги:
Нижегородская ярмарка Новый год
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