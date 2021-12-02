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Общество

Укладывавший асфальт в снег нижегородский подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков

28 декабря 2021 13:32  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Укладывавший асфальт в снег нижегородский подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, такое решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Отмечается, что документы в отношении ООО "АБЗ160" были направлены в учреждение после принятия одностороннего решения о расторжении контрактов в связи с нарушением сроков проведения ремонта дорог и в связи с грубыми нарушениями технологии производства.

Данная подрядная организация работала с отставанием от графиков, указанных в контрактах по ремонту дорог на Лысогорском съезде от ул. Родионова до наб. Гребного канала, на ул. Суетинской от наб. Федоровского до ул. Гоголя, на участках наб. Федоровского от ул. Суетинская до пер. Урожайного и от ул. Ильинская до дома №3 по наб. Федоровского.

Известно, что подрядчик не только нарушил сроки исполнения контрактных обязательств, но и выполнил большую часть работ с нарушением действующих нормативных документов. При наступлении благоприятных погодных условий компании предстоит устранить выявленные дефекты.

Гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков отметил, что попавший в реестр предприниматель на два года теряет возможность выигрывать контракты.

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Теги:
Благоустройство Дороги Снег
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