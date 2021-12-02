Более 20 человек эвакуировали из нижегородского торгового центра из-за пожара

Двадцать два человека эвакуировали из торгового центра "Южное шоссе" в Нижнем Новгороде из-за пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании по адресу: Южное шоссе, 35 поступило спасателям в 15:35.
По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на первом этаже здания. Оказалось, горит имущество в магазине обуви и одежды "5 сезон".
В 15:49 пожар удалось ликвидировать на площади 10 кв.м. Для тушения привлекались 11 единиц техники и 46 человек личного состава.
В результате никто не пострадал, из здания спасено пять человек.
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