Более 20 человек эвакуировали из нижегородского торгового центра из-за пожара Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать два человека эвакуировали из торгового центра "Южное шоссе" в Нижнем Новгороде из-за пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании по адресу: Южное шоссе, 35 поступило спасателям в 15:35.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на первом этаже здания. Оказалось, горит имущество в магазине обуви и одежды "5 сезон".

В 15:49 пожар удалось ликвидировать на площади 10 кв.м. Для тушения привлекались 11 единиц техники и 46 человек личного состава.

В результате никто не пострадал, из здания спасено пять человек.