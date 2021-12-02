Два нижегородских адвоката обвиняются в намерении выступить посредниками при передаче взятки Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бывший заведующий филиала адвокатской конторы Ленинского района Нижнего Новгорода и его заместитель обвиняются в намерении выступить посредниками при передаче взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, они несколько раз в июле и августе 2021 года встретились с мужчиной, обвиняемом в совершении особо тяжкого преступления, а также с его женой. В ходе встреч адвокаты заявили им, что могут выступить посредниками при передаче взятки в размере 4 млн рублей должностному лицу за смягчение обвинения и заключение досудебного соглашения.

Противоправные действия адвокатов были выявлены следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по региону.

Сейчас расследование уголовного дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве) завершено, оно передано в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в ходе следствия также был установлен факт использования бывшим заместителем адвокатской конторы поддельных документов для свидания с обвиняемым в следственном изоляторе. Речь идет об ордере адвоката, который содержал подложные сведения о заключенном соглашении.

Обвиняемые дали признательные показания.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе следствия на имущество обвиняемых на общую сумму более 7 млн рублей был наложен арест.