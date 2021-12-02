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Общество

Нижегородских предпринимателей оштрафуют за сосульки и наледь на крышах

28 декабря 2021 18:59  [149] Общество

Нижегородских предпринимателей оштрафуют за сосульки и наледь на крышах.

Специалисты АТИ Нижнего Новгорода и Госжилинспекции региона провели совместный рейд по выявлению некачественной уборки крыш на улице Рождественской. Инспекторы требуют у собственников своевременно очистить крыши и убрать сосульки до наступления праздников.

Как отметила и.о. директора МКУ "АТИ" Нижнего Новгорода Оксана Широкова, рейды по содержанию кровель административных зданий проводятся по поручению главы города Юрия Шалабаева. "На Рождественской, 9 выявили сосульки, собственнику об этом сообщили. Если сегодня не очистят кровлю, будем привлекать к административной ответственности", – рассказала.

Стоит отметить, что подобные рейды в областном центре проводятся ежедневно. Штрафы для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

В госжилинспекции региона посоветовали нижегородцам не оставлять без внимания снежные свесы и опасные сосульки. Жалобы на наличие сосулек необходимо направлять сначала в ДУК, чтобы они были в курсе, в случае непринятия мер нижегородцы вправе обратиться на "горячую линию" Госжилинспекции.

Телефон горячей линии региональной госжилинспекции: 8(831)430-79-19. Также можно написать обращение на платформе "Лобачевский".

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Теги:
ДУК Снег Штраф
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