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Общество

Парковка будет ограничена в Музейном переулке с 19 января

29 декабря 2021 09:41  [79] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка будет ограничена в Музейном переулке с 19 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в переулке Музейном с левой стороны по ходу движения от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

Как отметили в департаменте, такие изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

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Теги:
движение Парковка
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