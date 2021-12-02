Фото:
Парковка будет ограничена в Музейном переулке с 19 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в переулке Музейном с левой стороны по ходу движения от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.
Как отметили в департаменте, такие изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+