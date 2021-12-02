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Общество

"Единая Россия" проводит новогодние праздники во дворах для жителей Нижегородской области

29 декабря 2021 14:44  [119] Общество

Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" проводит новогодние праздники во дворах для жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии.

Согласно информации, в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошли праздничные новогодние Елки во дворах, организованные депутатами "Единой России" совместно с администрацией района. Такие мероприятия сейчас проходят по всей Нижегородской области.

Только в Ленинском районе в рамках акции "Новый год в каждый двор" проведено 11 уличных новогодних мероприятий.

"Завершается непростой для нас всех 2021 год, в котором мы оставляем все болезни и печали. Мы с радостью вступаем в новый 2022 год, от которого ожидаем только самого хорошего и доброго. Родители, я желаю, чтобы ваши детишки приносили только положительные эмоции и радовали своими начинаниями и успехами. А ребятам хочу пожелать здоровья и удачи, пусть все ваши сокровенные мечты в канун Нового года сбудутся. Я рад, что у нас с вами получилось собраться вместе на праздничном новогоднем мероприятии", - поздравил собравшихся секретарь местного отделения "Единой России", депутат городской Думы Андрей Дранишников.
В программу новогоднего праздника в микрорайонах "Вместе встретим Новый год!" были включены танцы и песни с аниматорами, подвижные игры и викторины. Подарком для детей стало поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и сладкие сюрпризы.

"Новый год – один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных праздников. Надеюсь, что такие праздники во дворах станут хорошей традицией, которая будет объединять людей, живущих рядом. Хоровод у новогодней елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, танцы, игры – и идти никуда не нужно. Достаточно выйти во двор и принять участие в общем празднике. Самое главное – это улыбки на лицах жителей и задорный смех детей. Значит, все сделано не зря! Такие праздники у нас охватят всю Нижегородскую область, их организовывает весь депутатский корпус "Единой России" совместно с администрациями. Поэтому выбирайте удобную для вас площадку и присоединяйтесь к своему празднику", - подчеркнула депутаты городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

"Я очень рад, что несмотря на погодные условия и ковидные ограничения у нас с вами появилась возможность отметить наступающий Новый год всем вместе. Поздравляю каждого из вас с праздниками и желаю мира и благополучия, пусть 2022 год пройдет так, как вы мечтаете. Переходим к следующей главе!" - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян.

Также весь депутатский корпус "Единой России" Ленинского района поздравил тех ребят, которые проведут новогодние праздники в больнице под наблюдением врачей. Они передали подарки маленьким пациентам и сотрудникам детской инфекционной больницы №8 Нижнего Новгорода.

Напомним, "Единая Россия" проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры. Они поздравляют врачей и сотрудников медучреждений, их пациентов, ветеранов, детей, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Организуют для них праздничные мероприятия, вручают подарки.

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Теги:
Единая Россия Новый год
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