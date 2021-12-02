Экс-начальник службы благоустройства Автозаводского парка признан виновным во взяточничестве Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экс-начальник службы благоустройства и озеленения нижегородского МП "Автозаводский парк" признан виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Суд установил, что с февраля по сентябрь 2019 года подсудимый неоднократно получал взятки от лиц, обязанных по решению суда проходить обязательные работы и уклоняющихся от их выполнения. При этом мужчина оформлял табеля учета рабочего времени, и проставлял отметки о прохождении гражданами обязательных работ на территории парка без их реального выполнения.

Преступная деятельность подозреваемого была пресечена в результате совместных действий следователей СУ СК России по Нижегородской области и сотрудников отделения № 1 ОЭБ и ПК УМВД России по г. Нижний Новгород.

Отмечается, что с занимаемой должности фигурант был уволен.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом – 3 эпизода) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – 3 эпизода). Приговор пока не вступил в законную силу.