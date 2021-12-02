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Общество

Соседский центр с коворкингом и мультипликационной студией открылся в Приокском районе

29 декабря 2021 17:07  [63] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Соседский центр нового формата открылся на улице 40 лет Победы, 4 в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В нем создана зона коворкинга, мультипликационная обучающая студия, читальный зал и зал для переговоров.

В первый день работы центра его проинспектировал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Весной этого года давал поручение развивать соседские центры и обращать особое внимание на обеспечение их материально-технической базой, потому что существующее оснащение не соответствует требованиям времени. Новый центр в Приокском районе получил современный дизайн, необходимое оборудование, помещения зонированы под каждую задачу, под каждое сообщество по интересам", –  сказал он.

По словам мэра, подобные изменения ждут и другие соседские центры, которые стилизуют по единому образцу.

Ранее сообщалось, что четыре новых соседских центра откроются в Нижнем Новгороде в декабре 2021 – январе 2022 года.

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Теги:
Приокский район
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