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Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 10 баллов. Актуальная информация об этом размещена на портале Яндекс.Пробки.
Согласно данным на 17:40, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города, но особенно в исторической его части.
Кроме того, напряженная ситуация регистрируется на ул. Коминтерна, Московском шоссе, пр. Ленина, ул. Ларина, Казанском шоссе и т.д. На дорогах города произошло несколько ДТП.
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