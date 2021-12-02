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Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 10 баллов

29 декабря 2021 17:42  [2] Общество

Фото: портал Яндекс.Пробки

Пробки на дорогах Нижнего Новгорода достигли 10 баллов. Актуальная информация об этом размещена на портале Яндекс.Пробки.

Согласно данным на 17:40, сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города, но особенно в исторической его части.

Кроме того, напряженная ситуация регистрируется на ул. Коминтерна, Московском шоссе, пр. Ленина, ул. Ларина, Казанском шоссе и т.д. На дорогах города произошло несколько ДТП.

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Теги:
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