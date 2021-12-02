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Общество

Юрий Шалабаев: "Пусть наступающий год будет щедрым на радостные новости и события"

31 декабря 2021 10:14  [95] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Новым годом и Рождеством.

"Примите самые теплые поздравления с самыми зимними праздниками – Новым годом и Рождеством. В последние дни уходящего года хочется вспомнить только все самое доброе, светлое и приятное, что произошло и пережито за год, чтобы ничего не упустить и взять с собой в наступающий год", - сказал он.

"2021 год для Нижнего Новгорода был наполнен масштабной подготовкой и не менее масштабным празднованием 800-летнего юбилея нашего города. Современный, обновленный, с новыми комфортными парками и скверами, яркими праздниками и лучшими закатами – таким стал он, и таким он будет теперь всегда", - говорится в поздравлении мэра города.

"Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Наступающий год Нижний Новгород встречает в статусе Новогодней столицы России, а значит, 2022 год будет таким же радостным, насыщенным, с большим количеством гостей, которые приезжают к нам увидеть наш город. Правда, и работы нам предстоит много", - заметил Юрий Шалабаев.

"Я искренне желаю Вам оставить в уходящем году все то, что огорчало и создавало трудности! Пусть наступающий год будет щедрым на радостные новости и события, пусть принесет крепкое здоровье Вам и Вашим близким! Упорства и настойчивости в достижении поставленных целей, поддержки друзей и единомышленников", - заключил он.

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