Учебный процесс в нижегородской школе №106, где завершился капремонт, начнется после каникул Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Учебный процесс в нижегородской школе №106, где завершился капремонт, начнется после каникул. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, который вместе с родителями учеников проинспектировал обновлённую школу.



Согласно информации, школа №106 является участником федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", и три учебных кабинета полностью отремонтированы и оснащены согласно брендбуку в серо-голубых тонах с современным цифровым оборудованием.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, школа была построена в 1935 году, и самый значительный ремонт в ней проходил во время Великой Отечественной войны, когда в здание попала бомба.

"После этого в школе был только косметический ремонт. Поэтому было принято решение о проведении комплексного капитального ремонта, в ходе которого обновили фасад, отремонтировали кровлю, системы канализации и электроснабжения, пищеблок и столовую, спортивный зал. В школе установлены камеры видеонаблюдения и видеодомофон, заменена система автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, большое внимание было уделено внешнему виду помещений: для школы был специально разработан дизайн-проект, который больше не предполагает привычных однотонных стен и коридоров. Каждый класс стилизован под тот предмет, который в нём преподаётся", - отметил он.