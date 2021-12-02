Фестиваль экскурсий открывается в нижегородском квартале церкви Трех святителей Культура и отдых

Фото: Михаил Солунин

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Экскурсии-спектакли в квартале церкви Трех святителей в Нижнем Новгороде пройдут со 2 по 9 января.

По информации организаторов, фестиваль "Правдивые истории заповедных кварталов" в историческом квартале улиц Новая-Короленко-Славянская пройдет в Нижнем Новгороде впервые.



Гостей мероприятия ждет историческое путешествие в реальность конца XIX – начала XX века через судьбы известных жителей и обычных нижегородцев. Участники экскурсий смогут узнать о том, кто из известных нижегородцев жил в квартале, а также о других интересных исторических фактах.

Подробное расписание всех экскурсий можно посмотреть на сайте "Заповедные кварталы".



Также отмечается, что квартал церкви Трех Святителей стал одной из территорий, которую украсили в рамках проекта "Нижний Новгород - Новогодняя столица России – 2022", поэтому участники экскурсий смогут увидеть его в свете новогодних гирлянд.

Напомним, что Нижегородские театры представят обширную программу в январские праздники.