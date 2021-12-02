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Культура и отдых

НГХМ представит специальные новогодние программы для нижегородцев

02 января 2022 11:14  [52] Культура и отдых
НГХМ представит специальные новогодние программы для нижегородцев

НГХМ представит специальные новогодние программы для нижегородцев

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородский государственный художественный музей подготовил специальную праздничную программу со 2 января.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, музей приглашает жителей и гостей региона на детскую новогоднюю квест-экскурсию "Как Иван-Царевич искал Жар-птицу" (4 и 9 января).

8 января музей проведет интерактивную скетчинг-экскурсию для детей "Линия, контур и штрих", в ходе которой участники создадут несколько набросков карандашом, научатся строить композицию, рисовать детали и определять контрасты

Кроме того, НГХМ приглашает на художественные экспозиции "Русское искусство XVIII-XIX век" - это коллекция картин, сформированная в послереволюционные годы, а также несколько марин Айвазовского и произведения художников местной арзамасской школы. Также в музее продолжает работать персональная выставка Владимира Величко "Живописное измерение", приуроченная к 65-летию художника. Здесь представлены широкоформатные акварельные работы с видами Нижнего Новгорода и области, акварельные портреты нижегородских деятелей культуры. Экспозиция работает до 9 января.

График работы НГХМ: 2 января - с 11.00 до 19.00; 3-5 января - с 10.00 до 18.00; 6 января - с 12.00 до 20.00; 7-9 января - с 11.00 до 19.00;10-11 января - выходные дни.

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