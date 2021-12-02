Три человека пострадали в массовом ДТП на Мызе в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина днём 3 января случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла в 12:45 недалеко от завода "Нител".
По предварительным данным, 37-летний водитель на "Ниве" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с тремя автомобилями - Kia, Suzuki Grand Vitara и грузовиком Scania.
Как уточнили в ГУ МВД, в результате ДТП пострадали три человека. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
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