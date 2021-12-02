Юрий Шалабаев в рамках "Ёлки желаний" исполнил просьбу воспитанников Первого санаторно-курортного детского дома Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний": он снял с праздничного дерева, установленного в здании городской администрации, новогодний шар с загаданным подарком.

"Снял с ёлки шарик, и в нём оказалось желание детей из Первого санаторного детского дома, которые просили на Новый год шведскую стенку", - рассказал градоначальник.

Среди 59 воспитанников есть ребята с ограниченными возможностями, и шведская стенка нужна им для реабилитации после проводимых процедур и лечения

"Был рад стать частью новогоднего праздника и преподнести ребятам загаданный подарок", - добавил Юрий Шалабаев.

Директор ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Ольга Омельченко поделилась, что больше всех этот подарок ждал мальчик Женя, который недавно вернулся из Москвы после проведённой там операции. Врачи уверены, что мальчик забудет об инвалидном кресле, если он регулярно будет заниматься.

"Новый год - это самый любимый праздник наших детей. Они ждут сказку, подарков, загадывают свои желания и всегда спрашивают, а сбудутся ли они. Одним из самых долгожданных подарков в этом году стала шведская стенка, которая принесет пользу и дополнит занятия ребят необходимыми нагрузками", - отметила Ольга Омельченко.

Кроме того, воспитанники санаторного детского дома получили в подарок и другой спортивный инвентарь для занятий и игр, а также традиционные сладости.

Участие в акции "Ёлки желаний" приняли заместители Юрия Шалабаева, главы районов и сотрудники администрации Нижнего Новгорода.

Так, первые заместители мэра Дмитрий Сивохин и Илья Штокман сняли с ёлки новогодние шары с желаниями ребят из детского дома № 3. Дети загадали современные подарки - наушники и зарядник для смартфона.

Заместитель главы администрации Леонид Стрельцов подарил дому ветеранов войны и труда, который находится в Зелёном городе, необходимые в быту принадлежности.

Воспитанников из школы-интерната № 1 приехала поздравить замглавы администрации Ирина Кондырева, которая подарила ребятам микшерный пульт для музыкальных занятий.

Кроме того, главы районов Нижнего Новгорода подарили детям из городских социальных учреждений аксессуары для электронной техники, одежду для занятий спортом, сладости, игрушки, косметические средства.