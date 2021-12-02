Более 900 нижегородских работников культуры прошли курсы повышения квалификации в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 907 специалистов в области культуры Нижегородской области прошли обучение в рамках проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что это на 35% больше, чем в 2020 году.

Так, например, преподаватели детских школ искусств, колледжей и домов культуры региона в минувшем году проходили обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных, Московском государственном институте культуры, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Дальневосточном государственном институте искусств и других учреждениях.

Также широкий выбор учебных программ для участников проекта представили Казанский, Пермский и Кемеровский институты культуры.

Сотрудники музеев изучали "Формирование фондов муниципальных музеев: учет и хранение", "Формы культурно-образовательной деятельности музея", "Финансово‒экономическая деятельность в сфере культуры", "Сохранение и развитие народных обрядов, традиций, игр", "Технические основы звукорежиссуры", "Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента" и др.

Специалисты модельных библиотек обучались на базе Российской государственной библиотеки.

"Такие курсы дают возможность совместить учебу с работой, тем более что занятия проходят на современной и удобной платформе. Все дисциплины проработаны очень глубоко, много дополнительных материалов и ссылок на электронные ресурсы, которые мы обязательно будем в дальнейшем использовать в своей работе", - отметила заведующая сельским домом культуры села Пикшень Большеболдинского района Нижегородской области Людмила Туршатова.

СПРАВКА:

Министерство культуры России реализует программу повышения квалификации работников отрасли в рамках нацпроекта "Культура" третий год. На сегодняшний день функционируют 17 центров на базе творческих вузов, где обучаются профильные специалисты.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".