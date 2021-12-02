Старинное здание незаконно сносят на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook, Евгений Шишенков

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старинное здание незаконно сносят в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Речь идет о бывшем доходном доме И.Д. Калашникова, расположенном по адресу: ул. Черниговская,10. По информации министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, нежилое здание не имеет статуса памятника, однако относится к градообразующим объектам. Оно обладает историко-архитектурной и архитектурно-художественной ценностью.

Осенью 2021 года собственник здания заявила о намерении снести его с целью дальнейшей застройки данной территории. Однако, экспертный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области счел это недопустимым. Ей рекомендовали провести дополнительное обследование состояния несущих конструкций и реконструировать здание.

"Градостроительное решение реконструкции здания для рассмотрения на Архитектурном совете и в министерство не представлялись. Стоит также отметить, что подтверждающей информации об аварийности либо ветхости здания в адрес министерства также не поступило", - рассказали в ведомстве.

В новогодние праздники, не получив разрешения, собственник приступил к сносу.

"Самовольный снос здания по ул. Черниговской, д.10 влечет административное наказание, а при строительстве на данной территории - воссоздание снесенного объекта исторической застройки на основе архивных материалов, фотоматериалов и обмерных чертежей", - добавили в управлении.

В отношении собственника будет возбуждено административное дело. Сумма штрафа по решению суда может достигать 200 тысяч рублей.