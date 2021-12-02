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Спорт

Нижегородское "Торпедо" всухую проиграло "СКА"

08 января 2022 11:20  [73] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское "Торпедо" всухую проиграло "СКА". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 7 января в Санкт-Петербурге.

Итог матча: СКА (Санкт-Петербург) - Торпедо (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Судьи: Э. Одиньш, Я. Хрибик; Г. Лазарев, Н. Новиков.

Торпедо: Кочетков; Леннстрём - Мартынов, Гончарук - Миле - Жафяров; Турбин - Марин, Чехович - Хривик - И. Федотов; Мишарин - Пайгин, Веряев - Михеев - Ураков; М. Федотов - Почивалов - Виноградов.

Голы: 1:0 - Воробьёв (Лехтонен, Гусев) - 22:55, 2:0 - Комаров (Бурдасов) - 24:16, 3:0 - Кузьменко (Комаров, Бурдасов) - 42:54 (бол.)

Штраф: 6:7 (И. Федотов - 5, Турбин - 2).

"Тяжелая игра. Эта поездка была очень сложной в плане того, что многие отправились с травмами, многие после болезни. Сегодня 8-9 человек не должны были бы играть. Но я благодарен им за то, что они вышли и показали характер, несмотря на счет - бились. Могу их старанием только гордиться. Едем домой, будем работать над тем, чтобы игроки выздоравливали", - сказал по итогам игры главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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