Портрет Героя России Дмитрия Жидкова появился на стене школы в Канавинском районе Бизнес

Портрет Героя России Дмитрия Жидкова появился на стене школы №109 в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Стоит отметить, что школа носит имя Героя России Дмитрия Жидкова. Его портрет создан в рамках проекта "Социальные граффити", инициаторами которого выступают "Волонтеры Победы" Нижегородской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Дмитрий Васильевич Жидков родился 25 августа 1981 года в городе Горьком. Российский десантник, гвардии капитан, Герой Российской Федерации. С 1999 года проходил службу в Вооруженных силах РФ. В 2003 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и был направлен для прохождения службы в 45-й отдельный разведывательный полк воздушно-десантных войск на должность заместителя командира разведывательной группы специального назначения. В 2004 году Дмитрий Жидков находился в длительной командировке в Чеченской республике. В ходе боевых действий проявил мужество и отвагу, за что был награжден Орденом Мужества.

В августе 2005 года Дмитрий Жидков был направлен во вторую командировку в Чеченскую республику. 19 декабря 2005 года разведгруппой капитана Жидкова в районе села Харачой Веденского района была обнаружена база боевиков. При преследовании отступавших боевиков Дмитрий Жидков подорвался на взрывном устройстве и был тяжело ранен. Раненый, он продолжал руководить подразделением, лично корректировал огонь артиллерии. В бою было захвачено большое количество вооружения, боеприпасов и снаряжения противника.

Капитан Жидков скончался до эвакуации в госпиталь от ран и большой потери крови. Среди его подчиненных погибших и раненых не было. Похоронен капитан в Нижнем Новгороде на кладбище «Березовая пойма».

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, Дмитрий Жидков удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Проект "Социальные граффити" является победителем грантового конкурса Фонда президентских грантов. В рамках данного проекта планируется создание 15 изображений в разных тематиках. Это портреты участников Великой Отечественной войны, присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести», благодарность людям героических профессий, портреты выдающихся соотечественников.