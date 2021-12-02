Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада Общество

Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада. По данным Росгидрометцентра России в Нижегородской области в первый рабочий понедельник 10 января прогнозируется выпадение почти 10 мм осадков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожные службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности: в ночь на 10 января на дороги выйдут дополнительные дежурные бригады рабочих и спецтехники, а работа дорожных служб будет усилена.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил усилить работу дорожных служб в ночь, "чтобы горожане могли завтра нормально добраться до работы".

Уже в ночь на 10 января дороги города просыпят реагентом, после чего начнется прометание дорожного полотна.

Главам районов Нижнего Новгорода вместе с АТИ в свою очередь поручено в оперативном режиме контролировать ситуацию на подведомственных территориях. "Снегопад не должен застать врасплох ДУКи и ТСЖ", - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев подписал постановление о введении с 8 декабря режима повышенной готовности в Нижнем Новгороде в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильных осадков. Согласно нормативам, снежные валы должны быть убраны с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада.