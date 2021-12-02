Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 декабря по 9 января
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 января 2022 15:15  [147] Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада
09 января 2022 12:47  [646] Сильный снег ожидается в Нижегородской области 10 января
09 января 2022 12:11  [143] Новогодние подарки получили дети из пяти семей Дивеевского района в рамках акции "Елка желаний"
09 января 2022 11:02  [311] Более 300 жилищных сертификатов выдано многодетным семьям в Нижегородской области в 2021 году
09 января 2022 10:35  [190] Капремонт раньше срока завершен в 16 многоквартирных домах в Нижегородской области
08 января 2022 16:15  [394] Волонтеры поздравляют с праздниками врачей в нижегородских больницах
08 января 2022 14:21  [730] Еще 264 случая заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки
08 января 2022 10:24  [636] Более 250 вылетов санитарной авиации в Нижегородской области было выполнено в 2021 году
07 января 2022 16:45  [742] Похолодание до – 15 прогнозируется в Нижегородской области в предстоящие выходные
07 января 2022 15:24  [649] Еще 92 новых случая Covid-19 подтверждено в Нижегородской области
Общество

Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада

09 января 2022 15:15  [147] Общество

Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада. По данным Росгидрометцентра России в Нижегородской области в первый рабочий понедельник 10 января прогнозируется выпадение почти 10 мм осадков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожные службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности: в ночь на 10 января на дороги выйдут дополнительные дежурные бригады рабочих и спецтехники, а работа дорожных служб будет усилена.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил усилить работу дорожных служб в ночь, "чтобы горожане могли завтра нормально добраться до работы".

Уже в ночь на 10 января дороги города просыпят реагентом, после чего начнется прометание дорожного полотна.

Главам районов Нижнего Новгорода вместе с АТИ в свою очередь поручено в оперативном режиме контролировать ситуацию на подведомственных территориях. "Снегопад не должен застать врасплох ДУКи и ТСЖ", - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев подписал постановление о введении с 8 декабря режима повышенной готовности в Нижнем Новгороде в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильных осадков. Согласно нормативам, снежные валы должны быть убраны с улиц города в течение пяти суток после окончания снегопада.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph