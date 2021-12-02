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Общество

Нижний Новгород передал Новосибирску титул "Новогодней столицы России"

09 января 2022 19:15  [204] Общество

Нижний Новгород передал Новосибирску титул "Новогодней столицы России", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Торжественная церемония состоялась на Нижегородской ярмарке 9 января. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал символ праздника - филигранную снежинку - вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.

«Прошедший год был насыщен для Нижнего Новгорода масштабными мероприятиями: летом нижегородцы отметили 800-летний юбилей города, а зиму мы встретили в статусе «Новогодней столицы России». Сегодня мы передаем это почетное звание Новосибирску, и это особенно символично, поскольку наши города очень похожи. Фактически новогодняя эстафета переходит к такому же крупному промышленному и образовательному центру, как Нижний Новгород, где живет много активных и интересных людей. Конечно, сегодня нам немного грустно, так как праздники заканчиваются, но мы рады поделиться своим опытом проведения новогодних торжеств с коллегами из Новосибирска. К тому же предыдущий насыщенный год оставил Нижнему Новгороду серьезное наследие - было отремонтировано и вновь создано более тысячи объектов инфраструктуры, которые послужат нижегородцам долгие годы», - заявил Юрий Шалабаев.

«Сегодня мы забираем символичную снежинку у нашего прекрасного друга – города Нижнего Новгорода. Для нас это очень высокая планка. Нижний старше Новосибирска почти на семь столетий – нашему городу через год исполнится всего 130 лет, он еще молод. Лично я увезу из Нижнего ощущения тепла, доброты и воспоминания о той сказочной атмосфере, которую организаторы создали и подарили жителям и всем гостям города. Такие мероприятия являются знаковыми для развития туризма, и Нижний Новгород еще раз доказал, что он является центром внутреннего туризма в нашей стране. Мы ждем нижегородцев в следующем году у себя в гостях. Надеемся, что тоже сможем всех приятно удивить», - сказала Анна Терешкова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей Новосибирска и Новосибирской области с получением статуса «Новогодней столицы России».

«Благодаря статусу «Новогодней столицы России» Нижний Новгород смог закончить 2021 год и войти в 2022-й максимально ярко и интересно. Мы убедились в том, что людям со всей страны было важно лично оценить, как подготовились город и регион к Новому году и Рождеству. Тысячи гостей увидели наш город во всей зимней красе и полюбили его. Это также дало нам возможность показать, какие позитивные изменения произошли в Нижнем Новгороде в год его 800-летия. Уверен, что Новосибирск также обязательно порадует своих жителей и гостей через год», - отметил Глеб Никитин.

Завершило череду праздничных мероприятий фестиваля «Новогодняя столица России» в Нижнем Новгороде ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от режиссёра Татьяны Навки. Декорациями для него стал Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser, а главную роль исполнила сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова.

Напомним, что праздничная программа «Новогодней столицы России-2022» стартовала в Нижнем Новгороде 11 декабря с парада сказочных героев по улице Большой Покровской. В рамках фестиваля было показано несколько ледовых шоу: гала-концерт на Ярмарке и «Щелкунчик» от режиссера Ильи Авербуха, «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» от Татьяны Навки. Также для горожан были доступны квест в резиденции Деда Мороза на Ярмарке и иммерсивный спектакль «Кузница снежинок» в Манеже Нижегородского кремля. На главной улице города прохожих в течение месяца развлекали уличные театры. Площадками новогодних гуляний стали также обновлённый парк «Швейцария», площадь Горького, где прошла «Горьковская елка», а также шесть площадок в районах города. На Стрелке был показан самый масштабный в России из спроецированных на натуральный лед мэппинг. Мультимедийная инсталляция рассказала историю и этапы развития Стрелки.

Главная площадка фестиваля - Нижегородская ярмарка - будет работать в прежнем праздничном формате ещё около 10 дней. Ярмарочный каток будет открыт до марта.

СПРАВКА:
Проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул «Новогодней столицы», учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий и пр. Ранее титула «Новогодняя столица России» были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

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Теги:
Нижегородская ярмарка Новый год Праздники
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