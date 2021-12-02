Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
10 января 2022 09:39  [52] БК "НН" уступил "Енисею" в матче накануне
08 января 2022 13:13  [522] Турнир по футболу в валенках впервые прошёл в Навашине
08 января 2022 11:20  [473] Нижегородское "Торпедо" всухую проиграло "СКА"
06 января 2022 18:17  [702] Юный болельщик из Дзержинска встретился с командой ХК "Торпедо"
04 января 2022 13:03  [1019] Хоккеисты "Торпедо" поздравили юных нижегородцев из команды "Космос" с Новым годом
30 декабря 2021 13:41  [1145] Максим Гафуров: "ХК "Торпедо" может бороться за более высокие места"
29 декабря 2021 16:50  [1097] Лучший снайпер "Торпедо" Кенни Агостино продлил контракт с нижегородским клубом до 2023 года
29 декабря 2021 12:09  [2019] Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" отправлен на Госэкспертизу
29 декабря 2021 10:56  [872] Нижегородец Кирилл Тюлюков завоевал бронзу Кубка России по фехтованию
29 декабря 2021 09:23  [894] Президент AIBA Умар Кремлёв принял участие в организации XXI чемпионата мира по боксу среди мужчин
Спорт

БК "НН" уступил "Енисею" в матче накануне

10 января 2022 09:39  [52] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

БК "НН" уступил "Енисею" в матче накануне. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 9 января в Нижнем Новгороде.

Итог матча: "Нижний Новгород" — "Енисей" — 61:79

Астапкович (13, 7 пд, 2 рп, 2 пх), Стребков (9, 3 пд, 3 рп), Антипов (8, 4 пд), Личутин (8, 2 рп), Платонов (7, 4 пд), Ганькевич (6, 4 пд, 6 рп), Кулагин (5, 2 рп, 3 пх), Фрейманис (5).

"Поздравляю "Енисей" с заслуженной победой. Они четко понимали, зачем приехали. Для нас, возможно, это была ключевая игра для попадания в плей-офф, но сегодня наш соперник выглядел достойным выхода в финальную часть, а не мы. У "Енисея" серьезный подъем, они показывают хороший результат, произвели коррекции в своем коллективе, и я желаю им оказаться в плей-офф", - сказал по итогам игры главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

"Что касается нас, то выглядели мы сегодня отвратительно. Это даже не ступор, а некий образ. Да, есть больные и травмированные в составе, но это не оправдывает эту игру в образе некоторых ребят", - отметил он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph