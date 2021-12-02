БК "НН" уступил "Енисею" в матче накануне Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

БК "НН" уступил "Енисею" в матче накануне. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 9 января в Нижнем Новгороде.

Итог матча: "Нижний Новгород" — "Енисей" — 61:79

Астапкович (13, 7 пд, 2 рп, 2 пх), Стребков (9, 3 пд, 3 рп), Антипов (8, 4 пд), Личутин (8, 2 рп), Платонов (7, 4 пд), Ганькевич (6, 4 пд, 6 рп), Кулагин (5, 2 рп, 3 пх), Фрейманис (5).

"Поздравляю "Енисей" с заслуженной победой. Они четко понимали, зачем приехали. Для нас, возможно, это была ключевая игра для попадания в плей-офф, но сегодня наш соперник выглядел достойным выхода в финальную часть, а не мы. У "Енисея" серьезный подъем, они показывают хороший результат, произвели коррекции в своем коллективе, и я желаю им оказаться в плей-офф", - сказал по итогам игры главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

"Что касается нас, то выглядели мы сегодня отвратительно. Это даже не ступор, а некий образ. Да, есть больные и травмированные в составе, но это не оправдывает эту игру в образе некоторых ребят", - отметил он.