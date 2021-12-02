Движение транспорта временно приостановят по пр. Гагарина 11 января

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Движение транспорта временно приостановят по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, 11 января с 07:00 до 22:00 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.
Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
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