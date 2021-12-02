Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
10 января 2022 15:49  [37] Шесть хоккеистов нижегородского "Торпедо" заболели коронавирусом
10 января 2022 11:20  [263] Ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта
10 января 2022 09:39  [170] БК "НН" уступил "Енисею" в матче накануне
08 января 2022 13:13  [559] Турнир по футболу в валенках впервые прошёл в Навашине
08 января 2022 11:20  [512] Нижегородское "Торпедо" всухую проиграло "СКА"
06 января 2022 18:17  [734] Юный болельщик из Дзержинска встретился с командой ХК "Торпедо"
04 января 2022 13:03  [1040] Хоккеисты "Торпедо" поздравили юных нижегородцев из команды "Космос" с Новым годом
30 декабря 2021 13:41  [1163] Максим Гафуров: "ХК "Торпедо" может бороться за более высокие места"
29 декабря 2021 16:50  [1111] Лучший снайпер "Торпедо" Кенни Агостино продлил контракт с нижегородским клубом до 2023 года
29 декабря 2021 12:09  [2033] Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" отправлен на Госэкспертизу
Спорт

Шесть хоккеистов нижегородского "Торпедо" заболели коронавирусом

10 января 2022 15:49  [37] Спорт

Фото: администрация города (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть хоккеистов нижегородского "Торпедо" заболели коронавирусом. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, сейчас медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Если это произойдет, ближайшие матчи могут быть перенесены.

Отметим, что 11 января ХК "Торпедо" должен встретиться с ХК "Барыс"(Нур-Султан).

В связи с болезнью игроков к тренировкам начали подключать игроков молодежной команды "Чайка".

Добавим, что сегодня состоялось ежедневное оперативное совещание руководства Лиги по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона 2021/2022. По его итогам было принято решение об отмене матча между ХК "Авангард" (Омск) и "Салават Юлаев" (Уфы), который должен был состояться 12 января. У 20 хоккеистов, пяти тренеров и одного представителя уфимской команды были выявлены положительные тесты на коронавирус.

Таким образом, матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph