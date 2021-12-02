Шесть хоккеистов нижегородского "Торпедо" заболели коронавирусом Спорт

Фото: администрация города (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть хоккеистов нижегородского "Торпедо" заболели коронавирусом. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, сейчас медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Если это произойдет, ближайшие матчи могут быть перенесены.

Отметим, что 11 января ХК "Торпедо" должен встретиться с ХК "Барыс"(Нур-Султан).

В связи с болезнью игроков к тренировкам начали подключать игроков молодежной команды "Чайка".

Добавим, что сегодня состоялось ежедневное оперативное совещание руководства Лиги по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона 2021/2022. По его итогам было принято решение об отмене матча между ХК "Авангард" (Омск) и "Салават Юлаев" (Уфы), который должен был состояться 12 января. У 20 хоккеистов, пяти тренеров и одного представителя уфимской команды были выявлены положительные тесты на коронавирус.

Таким образом, матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.