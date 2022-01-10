Праздники прошли без аварий на коммунальных системах Нижнего Новгорода Общество

Праздники прошли без аварий на коммунальных системах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

По его словам, ресурсоснабжающие организации в праздничные дни работали круглосуточно и в усиленном режиме.

"Системы жизнеобеспечения Нижнего Новгорода функционировали без сбоев, отключений тепла, воды, газа и электричества на длительное время не произошло. Отработали штатно, без аварий", - отметил директор городского департамента жилья и инфраструктуры.

Как ранее сообщили в Нижегородском водоканале, в новогодние праздники водопроводные и канализационные станции предприятия, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба работали в усиленном режиме. Во время праздников Нижегородский водоканал не проводил плановые работы, требующие отключения водоснабжения жилых домов.

Также ранее АО "Теплоэнерго" сообщило о введении режима повышенной готовности на время праздничных дней. В круглосуточном режиме все выходные на предприятии дежурили пять аварийно-ремонтных бригад и 19 единиц спецтехники.

Еще две дополнительные бригады дежурили в дневное время на протяжении всех десяти дней.