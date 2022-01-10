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Общество

Более 200 кг опасного мяса изъято из магазина в Канавинском районе Нижнего Новгорода

12 января 2022 14:23  [121] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области совместно со специалистами Госветуправления Нижнего Новгорода изъяли из оборота и направили на уничтожение свыше 200 кг мяса говядины и баранины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данная продукция была обнаружена в ходе проверки в магазине на улице Украинской,31. Согласно информации, данная торговая точка по реализации мяса принадлежит индивидуальному предпринимателю Гаффарову.

В холодильной камере магазина находилась продукция без ветеринарных сопроводительных документов и признаков прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы: 141 кг говядины и 70 кг баранины.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства и создание угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан).

За данные правонарушения предпринимателю грозят штрафы. Так, по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ размер взыскания для граждан составляет от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 до 40 тыс. руб., для юрлиц - от 300 до 500 тыс. руб. По ч. 2 ст. 14.43 штраф составит: для граждан - от 2 до 4 тыс. руб. с возможной конфискацией предметов административного правонарушения, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. руб., предпринимателей без образования юрлица - от от 30 до 40 тыс. руб. с возможной конфискацией предметов административного правонарушения, для юридических лиц - от 300 до 600 тыс руб. также с возможной конфискацией.

Ранее сообщалось, что около 113 кг подкарантинной продукции изъяли в Международном аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова в декабре 2021 года.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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