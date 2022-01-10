За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 января 2022 16:58  [0] Владимир Путин поддержал инициативы "Единой России" по социальной газификации
12 января 2022 16:43  [40] Активисты нижегородских ТОСов помогают коммунальщикам в уборке снега
12 января 2022 16:16  [76] Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в нижегородскую детскую поликлинику
12 января 2022 15:53  [410] Эскизы торговых киосков и павильонов утверждены в Нижнем Новгороде
12 января 2022 15:49  [89] Почти 3000 дорожных знаков установили на дорогах Нижегородской области по нацпроекту
12 января 2022 15:29  [465] Стартовало строительство трассы М-12 в Нижегородской области
12 января 2022 15:26  [98] Юрий Шалабаев: "Вот уже 300 лет слово "прокуратура" является синонимом законности и справедливости"
12 января 2022 14:23  [219] Более 200 кг опасного мяса изъято из магазина в Канавинском районе Нижнего Новгорода
12 января 2022 14:12  [163] Минобр: Закрытых на карантин по ОРВИ и коронавирусу школ в Нижегородской области нет
12 января 2022 13:39  [507] Юрий Шалабаев жёстко раскритиковал работу по уборке Нижнего Новгорода от снега
Общество

Эскизы торговых киосков и павильонов утверждены в Нижнем Новгороде

12 января 2022 15:53  [410] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эскизы торговых киосков и павильонов утверждены в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, каталог форэскизов нестационарных торговых объектов разработан в целях улучшения эстетических качеств, повышения комфортности объектов торговли и услуг, формирования целостного архитектурно-эстетического облика Нижнего Новгорода.

Отмечается, что указанные объекты торговли должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными законодательством требованиями.

Конструкции павильонов должны быть быстровозводимыми и не иметь монолитной связи с земельным участком, а также обеспечивать возможность его перемещения, транспортировки и блокировки.

Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны применяться легкие металлические конструкции, пластиковые и металлические облицовочные панели, стекло (простое или тонированное), деревянные элементы, цветной пластик, композитные панели и иные современные материалы.

Примеры эскизов торговых павильонов

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph