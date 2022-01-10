Эскизы торговых киосков и павильонов утверждены в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эскизы торговых киосков и павильонов утверждены в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, каталог форэскизов нестационарных торговых объектов разработан в целях улучшения эстетических качеств, повышения комфортности объектов торговли и услуг, формирования целостного архитектурно-эстетического облика Нижнего Новгорода.

Отмечается, что указанные объекты торговли должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными законодательством требованиями.

Конструкции павильонов должны быть быстровозводимыми и не иметь монолитной связи с земельным участком, а также обеспечивать возможность его перемещения, транспортировки и блокировки.

Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны применяться легкие металлические конструкции, пластиковые и металлические облицовочные панели, стекло (простое или тонированное), деревянные элементы, цветной пластик, композитные панели и иные современные материалы.

Примеры эскизов торговых павильонов