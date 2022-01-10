Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в нижегородскую детскую поликлинику Общество

Фото: пресс-служба министерства

Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в нижегородскую детскую поликлинику №19. Об этом сообщили в минздраве региона.

Согласно информации, его стоимость превышает 7 млн рублей.

Средства на приобретение оборудования выделены из федерального и областного бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Отмечается, что данная система подходит для большинства распространенных приложений, используемых в клинической практике для получения рентгеновских снимков как в вертикальных, так и в горизонтальных проекциях, и полностью совместима со стандартом обработки, хранения, печати и передачи информации в системе ЦАМИ (центральный архив медицинских исследований).

Известно, что разрешительные документы на ввод в эксплуатацию рентгенодиагностического комплекса были получены в конце прошлого года.

"Для размещения нового оборудования на первом этаже здания поликлиники был произведен капитальный ремонт помещений. На эти цели была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 2,5 млн рублей", - рассказала главный врач поликлиники Ольга Бурова.