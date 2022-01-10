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Общество

Школа №106 в Ленинском районе открылась после капитального ремонта

12 января 2022 18:54  [99] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская школа №106 вновь открылась после капитального ремонта. Более 500 учеников после каникул начали третью учебную четверть в стенах образовательного учреждения. Об этом рассказали в администрации Ленинского района.

"После капитального ремонта школа приобрела современный облик. В обновлённом здании созданы все условия для обучения и развития детей. Учебные классы и рекреации отремонтированы по специальному дизайн-проекту, закуплено современное интерактивное оборудование", - сообщил глава районной администрации Александр Кулагин.

Напомним, школа была построена в 1935 году, и самый значительный ремонт в ней проходил во время Великой Отечественной войны, когда в здание попала бомба.

В школе в ходе ремонта обновили фасад, отремонтировали кровлю, системы канализации и электроснабжения, пищеблок и столовую, спортивный зал, гардеробные и 16 учебных классов.

В здании установили камеры видеонаблюдения, видеодомофон и систему охранной сигнализации, заменили систему автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, большое внимание было уделено внешнему виду помещений: для школы был специально разработан дизайн-проект, и каждый класс стилизован под тот предмет, который в нём преподаётся. Во всех помещениях установлена новая ученическая мебель, системы хранения учебных пособий и материалов.

Школа №106 является участником федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", и три учебных кабинета отремонтированы и оснащены современным цифровым оборудованием согласно брендбуку.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 861 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием.

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Теги:
Ленинский район Образование Школы
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