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Происшествия

Массовая эвакуация проходит в школах Нижнего Новгорода

13 января 2022 10:10  [1295] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Массовая эвакуация проходит в школах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили родители учеников ряда школ.

Согласно полученной информации, в настоящее время эвакуация проводится в гимназии №1, школах №24, №46, №14 и №85, лицее №82.

Учащихся образовательных учреждений забирают родители.

На месте работают экстренные службы - дежурят пожарные машины и скорая помощь.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. При этом известно, что угрозы жизни учеников нет.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" эвакуировали 93 школы. Ранее также подобным сообщениям подвергались школы Красноярска, Пензы, Уфы, Казани и других городов.

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Теги:
Школы Эвакуация
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