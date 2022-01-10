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Массовая эвакуация проходит в школах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили родители учеников ряда школ.
Согласно полученной информации, в настоящее время эвакуация проводится в гимназии №1, школах №24, №46, №14 и №85, лицее №82.
Учащихся образовательных учреждений забирают родители.
На месте работают экстренные службы - дежурят пожарные машины и скорая помощь.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. При этом известно, что угрозы жизни учеников нет.
Напомним, что накануне в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" эвакуировали 93 школы. Ранее также подобным сообщениям подвергались школы Красноярска, Пензы, Уфы, Казани и других городов.
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