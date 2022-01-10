Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
15 января 2022 13:01  [293] Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов
15 января 2022 10:51  [317] АПЗ присоединился к благотворительной акции "Снежинка"
14 января 2022 17:31  [439] Банк "Открытие" выдал более 8 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
14 января 2022 16:57  [512] Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области
14 января 2022 15:16  [624] Нижегородские онлайн-экспортеры могут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж
14 января 2022 14:21  [370] ВТБ Капитал Инвестиции продолжает дарить акции за прохождение обучающего курса
14 января 2022 13:16  [363] Газета "Новатор" АПЗ заняла первое место в конкурсе "Серебряные нити-2021"
14 января 2022 10:51  [372] Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка "Открытие"
14 января 2022 10:17  [461] Нижегородская область, аналитический центр при правительстве РФ и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере ESG
14 января 2022 09:36  [379] Нижегородский филиал Т Плюс обеспечил теплом более 20 тысяч кв м нового жилья в 2021 году
Бизнес

Банк "Открытие" запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов

13 января 2022 11:24  [536] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в интернет-банке для корпоративных клиентов "Открытие-бизнес онлайн" появился сервис SWIFT gpi – трекер исходящих валютных платежей. Он позволяет компании-клиенту в режиме реального времени отслеживать движение собственных валютных платежей в адрес своих иностранных контрагентов и все комиссии банков-корреспондентов.

Как только банк исполняет валютный платеж, в онлайн-банке на каждом заявлении на перевод появляется форма детального просмотра SWIFT gpi – она позволяет клиенту в онлайн-режиме следить за маршрутом движения платежа. После зачисления средств контрагенту клиент может распечатать подтверждение на английском и русском языках. Новый сервис будет особенно полезен для компаний – импортеров товаров и услуг.

В ближайшее время банк планирует запустить "встречный" функционал по информированию клиентов о выпущенных в их пользу валютных платежах – Inbound Tracking. Он позволит клиентам автоматически в режиме реального времени получать уведомление о том, что их контрагенты инициировали оплату товаров или услуг и прогнозировать свой денежный поток.

SWIFT global payments innovation – международная инициатива SWIFT по внедрению инновационной системы в области международных расчетов. Она значительно повышает качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет высокой скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания международных платежей. По всему миру к SWIFT gpi уже присоединились около 800 финансовых институтов. Банк "Открытие" стал одним из первых российских пользователей сервиса.

"Сервисы SWIFT gpi и Inbound Tracking являются частью большого проекта по развитию онлайн-банка для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для нас это приоритетное направление, поскольку большинство крупных клиентов работают с зарубежными контрагентами. В рамках этого проекта в "Открытии" реализовано уже более 50 сервисов, каждый из которых упрощает обслуживание ВЭД", - сказал директор департамента корпоративного бизнеса банка Андрей Карасев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph