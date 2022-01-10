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Подозреваемый в убийстве ковернинского депутата не признал свою вину

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Следователи предъявили обвинение предполагаемому убийце предпринимателя из Ковернино. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Напомним, вечером 11 января раненый местный житель обратился в больницу с огнестрельным ранением. 59-летний мужчина скончался в отделении реанимации. Пострадавшим оказался депутат Совета депутатов Ковернинского округа, местный предприниматель Валентин Розин. Перед смертью он назвал имя стрелявшего в него человека.

В ходе организованных масштабных поисков 12 января подозреваемый в преступлении был задержан в Советском районе Нижнего Новгорода.

По версии следствия, вечером 11 января в рабочем поселке Ковернино обвиняемый в ходе ссоры выстрелил в потерпевшего и скрылся с места преступления. Было установлено, что 39-летний обвиняемый работал под руководством погибшего, который был предпринимателем и занимался лесозаготовками. Мотив случившегося ещё предстоит выяснить следователям.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве - ч. 1 ст. 105 УК РФ. Вину в совершении преступления он не признал, добавили в СУ СК.

В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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Теги:
Следственное управление Убийство Уголовное дело
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