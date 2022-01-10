Юрий Шалабаев: "Настоящего журналиста отличает желание разобраться в любой теме" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем российской печати.

"Не секрет, что его уже давно отмечают не только работники газет и журналов, издательств и типографий. Он объединил журналистов и редакторов телевидения, радио, информационных агентств – в общем, всех, чья жизнь неразрывно связана с информацией", - отметил он.

"Настоящего, профессионального журналиста отличает не только стремление первым сообщить новость, а, в первую очередь, желание разобраться в любой теме, докопаться до сути, проследить нить событий и восстановить справедливость.

Пусть у каждого из вас, дорогие друзья, всегда будут темы для запоминающихся репортажей, ярких статей и заметок, глубокой аналитики, интересных собеседников и, конечно, постоянного и верного читателя", - сказал мэр города в заключение.