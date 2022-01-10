Ключи от новых квартир получили 16 семей из Балахны по программе переселения из аварийного жилья Общество

Фото: Фонд содействия реформированию ЖКХ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По региональной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы" 16 семей из Балахны получили ключи от новых квартир. Они переезжают в новым дом №8 по улице Пирогова. Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Отмечается, что строительство дома шло ускоренными темпами, и в итоге семьи, ранее проживавшие в неблагополучных условиях, получили современное комфортабельное жильё.

Глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Александр Галкин рассказал, что в текущем году планируется обеспечить новым жильём более 90 семей, проживающих в аварийных домах.

По информации правительства Нижегородской области, всего по программе расселения с 2019 по 2023 годы в регионе планируется улучшить жилищные условия более 11 тыс. человек: всем им будут предоставлены квартиры в новостройках.

Как подчеркнули в Фонде содействия реформированию ЖКХ, Нижегородская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые приняли решение о досрочном завершении расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Нижегородской областью и Фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство реализовать программу до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 2019 года почти 4 тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области.