В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 января 2022 16:40  [244] Истории 39 нижегородских ветеранов передали активисты ОНФ в музей Победы в Москве
15 января 2022 15:11  [821] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 15 января
15 января 2022 14:35  [474] Правительство будет требовать восстановления дома на ул. Черниговской в прежней стилистике
15 января 2022 13:49  [435] Татьяны смогут посетить зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода со скидкой
15 января 2022 11:37  [454] Более 1,7 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса
15 января 2022 09:36  [441] Благоустройство парка Кулибина планируется провести в 2022 году
14 января 2022 19:04  [618] Порядка 12,5 тысяч человек и 3,5 тысячи единиц техники трудятся на строительстве трассы М-12
14 января 2022 18:27  [556] Почти 100 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода с начала недели
14 января 2022 18:03  [490] Депутаты Вячеслав Аксиньин и Валерий Антипов приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
14 января 2022 16:31  [1062] Второй этап надвижки металлоконструкций моста через Волгу завершён на трассе М-12
Общество

Ключи от новых квартир получили 16 семей из Балахны по программе переселения из аварийного жилья

13 января 2022 13:07  [476] Общество

Фото: Фонд содействия реформированию ЖКХ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По региональной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы" 16 семей из Балахны получили ключи от новых квартир. Они переезжают в новым дом №8 по улице Пирогова. Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Отмечается, что строительство дома шло ускоренными темпами, и в итоге семьи, ранее проживавшие в неблагополучных условиях, получили современное комфортабельное жильё.

Глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Александр Галкин рассказал, что в текущем году планируется обеспечить новым жильём более 90 семей, проживающих в аварийных домах.

По информации правительства Нижегородской области, всего по программе расселения с 2019 по 2023 годы в регионе планируется улучшить жилищные условия более 11 тыс. человек: всем им будут предоставлены квартиры в новостройках.

Как подчеркнули в Фонде содействия реформированию ЖКХ, Нижегородская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые приняли решение о досрочном завершении расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Нижегородской областью и Фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство реализовать программу до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 2019 года почти 4 тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Ветхий фонд Жилье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph