Мужские кожаные куртки

Большинство мужчин при выборе кожаной куртки задаются одним вопросом, «какой фасон выбрать, чтобы он со временем не потерял свою актуальность?». Оставаться всегда стильным и модным — вполне нормальное желание. В этой статье речь пойдет о том, какие бывают мужские кожаные куртки. Хочется отметить, что данный предмет гардероба вошел в моду еще в 50-х годах и с тех пор только продолжает набирать свою популярность. В наше время кожанки носят все, от простых людей до знаменитостей. Ни одна другая куртка не смогла вытеснить кожаные изделия.

Такая вещь делает мужчину более брутальным, помогает подчеркнуть его характер и отражает принадлежность к определенной субкультуре. Самым популярным вариантом является байкерская куртка. Сейчас надеть такую одежду может каждый желающий практически под любой образ, будь он формальный, свободный или повседневный. Рекомендуем посмотреть современные модели в интернет-магазине «Bison Store». Основная хитрость заключается в том, чтобы подобрать правильный цвет и фасон.

Рассмотрим несколько самых популярных типов мужских кожаных курток.

Байкерская куртка

Байкерская куртка была создана, чтобы подчеркнуть свободный дух своего обладателя, и ассоциировала его с бунтарем. Она идеально подходит мужчинам с мускулистым телосложением, еще более подчеркивая его мужественность. Если вы уверены, что ваш тип фигуры подходит для байкерской куртки, то эта вещь только придаст уверенности и создаст чертовский стильный образ.

Вы не относитесь к байкерам, но желаете приобрести байкерскую куртку? Следует руководствоваться нескольким советам:

избегайте байкерских логотипов и надписей;

не стоит выбирать кожанку с флагом, черепом или орлом;

если есть возможность, приобретите куртку с капюшоном, чтобы вписаться в городской образ.

Куртка авиатор

Куртка в стиле авиатор занимают прочную позицию в индустрии современной моды. Авиаторка никогда не будет устаревшей. Если вы хотите гранжевый городской образ, то кожаные куртки и дубленки авиатор — это то, что стоит купить, чтобы оставаться всегда стильным. Такая модель поможет скрыть некоторые недостатки мужской фигуры, например, узкие плечи или бедра. Фасон авиаторки прекрасно создает иллюзию широких плеч.

Куртка хорошо сочетается с формой, армейскими ботинками и обычными джинсами.

Кожаная куртка бомбер

Кожаная куртка бомбер создана специально для модников. Она отличается высоким воротом и зауженной талией. Внешне эта модель чем-то напоминает кожанку авиатор. Мода на куртки бомбер пришла к нам из Европы. Фасон удобство оценили любители свободного стиля. Очень гармонично для городской жизни, ведь под такую модель можно надеть мокасины, кроссовки или туфли. Что касается верха, то рубашку или свободную футболку. Кожанка бомбер универсальная и практична для носки на каждый день.

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