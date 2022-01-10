Бесплатные мотивационные тренинги для мам пройдут в Нижнем Новгороде в январе

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В Нижнем Новгороде будут пройдут бесплатные тренинги в рамках проекта "Успех каждой мамы". Организатором проекта выступает НРООИ "Социальная реабилитация" при поддержке Фонда президентских грантов.
Как сообщили в правительстве Нижегородской области, встречи проведёт Екатерина Обухова, бизнес-тренер по обучению и развитию персонала, коуч года HR-Премии "Работодатель года".
Расписание тренингов:
18 января (вторник) - "Мой путь"
На тренинге с элементами арт-терапии участницы смогут определить дело своей мечты, упорядочить хаос в жизни и задать правильный вектор своего развития.
19 января (среда) - "Начать с нуля и не жалеть об этом"
На данной психолого-мотивационной встрече бизнес-мама Евгения Вдовина поделится секретами, как избавиться от страхов, как начинать что-то новое и доводить до результата любой проект.
20 января (четверг) - "Экологичный стартап"
Этот практикум поможет понять, как найти свое дело, с чего начать и как проверить идею на жизнеспособность.
Начало мероприятий - в 10:00, продолжительность - около 3 часов.
Участие бесплатное, количество мест ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
С информацией о проекте "Успех каждой мамы" и других бесплатных мероприятиях можно ознакомиться на сайте: www.socrehab.ru.
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