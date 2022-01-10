Центр по лечению заболеваний кишечника открыт на базе нижегородской больницы им. Семашко

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Центр по лечению заболеваний кишечника открыт на базе нижегородской больницы им. Н.А Семашко. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, в центре оказывается помощь пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, в том числе с неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, а также пациентам с подозрением на данные заболевания.
Отмечается, что в составе центра работают кабинеты гастроэнтеролога, колопроктолога. А при наличии медпоказаний пациенты доставляются в стационар.
В заключение министр здравоохранения отметил, что в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи проводится лечение с использованием генно-инженерной биологической терапии.
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