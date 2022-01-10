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Культура и отдых

Фильм Энста Любича "Горная кошка" покажут в нижегородском "Арсенале"

13 января 2022 15:58  [135] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фильм Энста Любича "Горная кошка" покажут в ГЦСИ "Арсенал". Об этом сообщается на сайте музея.

Согласно информации, фильм будет показан 22 января.

Перед фильмом состоится лекция Павла Милославского об истории русских актеров (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.

Фильм Эрнста Любича - легкомысленная комедия про капитана, которого сослали на пограничную заставу в горах, где он познакомился с прекрасной дочкой главаря окопавшихся в горах бандитов.

В главной роли - Пола Негри.

Саундтрек: Елизавета Бирюкова (флейты), Клаудиа Будер (аккордеон), Кристина Майснер (виолончель), Маттиас Хирт (синтезатор, фортепиано).

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Теги:
гцси Кинематограф
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