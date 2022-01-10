Концерт "Реконструкция мессы" состоится в нижегородском "Арсенале"

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Концерт "Реконструкция мессы" состоится в ГЦСИ "Арсенал". Об этом сообщается на сайте музея.
Согласно информации, мероприятие пройдет 28 января.
Месса – главный жанр средневековой церковной музыки – духовные песнопения, исполняющиеся во время богослужения. Месса "Нотр-Дам" Гийома де Машо (1300–1377) – первая авторская месса, записанная на полный текст ординария.
"Опыт реконструкции, который предпринимают музыканты в этом проекте, необычен: вокальные партии исполняются на флейте, двух гитарах и виолончели. В результате в мессе стирается текст, монолитность произведения распадается на мелкие частицы, звук задерживается, как в соборе Нотр-Дам с его уникальной акустикой", - отмечается в сообщении.
Исполнители: Андрей Поповский, Денис Сорокин, Марина Карпова, Игнат Хлобыстин.
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