Концерт "Реконструкция мессы" состоится в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: сайт музея

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Концерт "Реконструкция мессы" состоится в ГЦСИ "Арсенал". Об этом сообщается на сайте музея.

Согласно информации, мероприятие пройдет 28 января.

Месса – главный жанр средневековой церковной музыки – духовные песнопения, исполняющиеся во время богослужения. Месса "Нотр-Дам" Гийома де Машо (1300–1377) – первая авторская месса, записанная на полный текст ординария.

"Опыт реконструкции, который предпринимают музыканты в этом проекте, необычен: вокальные партии исполняются на флейте, двух гитарах и виолончели. В результате в мессе стирается текст, монолитность произведения распадается на мелкие частицы, звук задерживается, как в соборе Нотр-Дам с его уникальной акустикой", - отмечается в сообщении.

Исполнители: Андрей Поповский, Денис Сорокин, Марина Карпова, Игнат Хлобыстин.