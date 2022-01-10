Нижегородская областная фармация передала рентгеновскую трубку для томографа городской больнице №5 Общество

Фото: Нижегородская областная фармация

Нижегородская областная фармация 12 января передала ГКБ №5 дорогостоящее медицинские оборудование для восстановления работоспособности компьютерного томографа LightSpeed Pro 32. Об этом сообщила пресс-служба компании.



В период пандемии COVID-19 городская клиническая больница №5 в Нижнем Новгороде выполняет функции ковидного госпиталя. При этом, на базе больницы не прекращает работу первичное сосудистое отделение по оказанию медицинской помощи пациентам с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями.

В условиях повышенных нагрузок и острой необходимости разграничения потоков пациентов руководство больницы обратилось к ГП НО "НОФ" с просьбой оказать содействие в приобретении необходимой для ремонта вышедшего из строя томографа оригинальной рентгеновской трубки, поскольку на НОФ возложена функция обеспечения деятельности медицинских организаций, функционирующих в режиме повышенной готовности.

Для того, чтобы ковидный госпиталь смог подойти к новой волне заболеваемости COVID-19 во всеоружии, специалисты Нижегородской областной фармации провели все согласования и закупочные процедуры в кратчайшие сроки. В результате при активном содействии министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области рентгеновская трубка Performix Pro была передана в оперативное управление больницы №5.

Как рассказала заведующая отделением лучевой диагностики, к.м.н Юлия Маркина, с установкой новой рентгеновской трубки больница получила возможность в полной мере оказывать диагностическую помощь пациентам по множеству плановых и экстренных направлений.

"Речь идет о различных заболеваниях сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, а также о заболеваниях органов пищеварения и большом спектре хирургической патологии", - пояснила завотделением и выразила "огромную благодарность Нижегородской областной фармации за неоценимую помощь в нынешнее трудное время".