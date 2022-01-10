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Политика

Наталья Исаева назначена министром социальной политики Нижегородской области

13 января 2022 18:02  [1412] Политика
Наталья Исаева

Наталья Исаева

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин назначил Наталью Исаеву министром социальной политики Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Её предшественник, Юрий Хабров, покинул свой пост в ноябре 2021 года 

Ранее Исаева возглавляла министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

"На этой позиции главное - неравнодушие, вовлеченность в проблемы людей. Наталья Исаева обладает всеми этими качествами, и вместе с тем у нее большой профессиональный опыт. Важной задачей на посту будет реализация реформы социальной сферы и, особенно сферы долговременного пребывания, с ориентацией на индивидуальный подход, которая проводится совместно с Нютой Федермессер. Опыт работы в другом регионе поможет Наталье Исаевой более широко смотреть на проблемы отрасли и уйти от шаблонных решений", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области заявил, что кадровое решение базируется на результатах работы блока подбора перспективных управленцев, созданного на базе корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Глеб Никитин добавил, что среди основных задач Натальи Исаевой на новом посту – также реализация национальных проектов в Нижегородской области, развитие системы социальной помощи.

"Главная миссия министерства социальной политики - поддержка людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Это огромная сфера, в которой нет незначительных аспектов. В последние годы произошел ряд важных изменений: по инициативе президента России стартовали национальные проекты, все больше внимания уделяется адресности социальной помощи, индивидуальному подходу", - отметил Глеб Никитин.

Одним из ключевых направлений социального развития, по словам главы региона, является поддержка семей с детьми. В 2021 году в виде различных социальных выплат был выделен 31 млрд рублей, в том числе более 17 млрд – из областного бюджета. За последние 10 лет число многодетных семей в регионе выросло более чем в два раза.

СПРАВКА:
Наталья Сергеевна Исаева родилась в 1979 году в Алма-Ате (Казахстан).Окончила Ульяновский государственный педуниверситет им. И.Н.Ульянова и РАНХиГС при президенте РФ по специальности "Юриспруденция".

С 2005 года работала в районных администрациях Ульяновска, с 2011-го – в управлении Минюста РФ по Ульяновской области. Затем стала заместителем главы администрации по вопросам соцразвития Новоульяновска, в 2016 году возглавила департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Минздрава Ульяновской области. С марта 2020 года являлась министром семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

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Теги:
Министерства Назначения Социальная сфера
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