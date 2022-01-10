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ВТБ: жители Поволжья удвоили траты за рубежом в новогодние праздники

13 января 2022 18:41  [573] Общество

Клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе за первую неделю новогодних каникул – с 31 декабря 2021 по 7 января 2022 года – потратили на отдых в зарубежных странах почти 80 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем транзакций вырос вдвое, а их количество – в 2,5 раза. В тройку самых посещаемых стран вошли ОАЭ, тропические острова и Турция, рассказали в пресс-службе банка.

Лидером по обороту карт ВТБ за рубежом во время зимних каникул второй год подряд являются Объединенные Арабские Эмираты, где клиенты банка потратили на отдых свыше 20 млн рублей – на 44% больше, чем год назад. Около 11 млн рублей владельцы карт ВТБ израсходовали во время островного отдыха на Мальдивах, Багамах, Сейшелах, Маврикии и в Доминикане. Это втрое больше, чем в начале 2021 года. Турецкие курорты остаются востребованными у жителей Поволжья не только в пляжный сезон, но и зимой. За январские праздники объем трат в этой стране вырос на 67% и составил почти 10 млн рублей. При этом по количеству транзакций Турция заняла первое место, в несколько раз обогнав многие популярные направления.

В топ-5 стран по обороту вошли Египет (4 млн рублей, рост почти в 4 раза), на курорты которого в конце прошлого года начали выполнятся чартерные вылеты, а также Италия, где поволжские клиенты банка удвоили траты в новогодние каникулы до 2,8 млн рублей. В десятку популярных направлений также попали США (2,6 млн рублей), Венгрия (2,4 млн рублей, поднялась с 38-ой строчки на 7-ую), в столицу которой открыты прямые регулярные рейсы из крупных городов ПФО. Более 2 млн рублей клиенты банка потратили в Беларуси, Франции и Испании.

Основная статья расходов за рубежом туристов из Поволжья пришлась на оплату проживания в отелях и гостиницах – около 27 млн рублей по картам ВТБ. Еще 19 млн рублей клиенты банка потратили во время новогоднего шопинга. В ресторанах и барах они оставили за неделю свыше 13 млн рублей. Оборот по картам в супермаркетах составил порядка 10 млн рублей. Более 4 млн рублей поволжские клиенты ВТБ заплатили за экскурсии.

"Россияне постепенно восстанавливают интерес к зарубежным поездкам, прежде всего выбирая для путешествий регионы с прямыми рейсами и без карантина для приезжающих. Традиционно в зимние каникулы повышенным спросом среди россиян пользуются теплые страны, и в этом году выросла популярность тропических островов – в том числе благодаря отсутствию ограничительных мер для въезжающих из-за рубежа. В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз – в Грузии, в 5,5 раз – в Египте. Также значительно – почти в четыре раза – повысился интерес к странам Латинской Америки", - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

В целом российские клиенты ВТБ за первую неделю новогодних каникул потратили за рубежом на туристические цели 1,4 млрд рублей. Это в 2,6 раза превышает расходы за границей в прошлогодние зимние праздники. Традиционно наиболее активно путешествовали жители Москвы и Центрального федерального округа, которые потратили за границей свыше 900 млн рублей. Жители Санкт-Петербурга и других регионов СЗФО оставили за рубежом свыше 180 млн рублей, на третьем месте – клиенты из Приволжского ФО.

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Теги:
Банки ВТБ Путешествия
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