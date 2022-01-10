Шесть купелей подготовят в Нижнем Новгороде для крещенских купаний Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде ведётся подготовка к традиционным крещенским купаниям.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии, купели будут организованы в шести специально отведённых места, где можно будет окунуться в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00.

Согласно информации, купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами, а возле каждой проруби разместят не менее двух раздевалок. А рядом с местами купаний организуют парковочные пространства. Кроме того, будет организовано дежурство спасателей, водолазов и сотрудников полиции.

Адреса купелей:

Автозавод - озеро Автозаводского парка 2-ой очереди (на ул. Смирнова),

Ленинский район - озере Силикатное (пр. Ленина, 25 А),

Нижегородский район - на Гребном канале,

Советский район - на 2-м озере парка Щёлоковский хутор,

Сормовский район – на Парковом озере на территории спортивной школы "Сормово" им. Ю.П. Круглова (стадион "Труд", бульвар Юбилейный, д.30),

Новинки – на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково, ул. Центральная, 149б).

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора. В частности, находящимся на водных объектах нижегородцам необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), а в помещениях - масочный режим.

Также специалисты просят воздержаться от купания граждан, входящих в группу риска по состоянию здоровья.